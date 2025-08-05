Во время пожара в гараже в деревне под Пермью пострадал мужчина

Как рассказывает управление, инцидент случился утром 4 августа в деревне Хмели. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 11:26 часов. На место направили 17 человек из личного состава и четыре единицы техники. Как выяснили первые пожарные, прибывшие на инцидент, возгорание случилось в гараже.