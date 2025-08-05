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Во время пожара в гараже в деревне под Пермью пострадал мужчина

Возгорание ликвидировали за 7 минут.

Источник: AP 2024

Мужчина пострадал во время пожара в гараже в деревне под Пермью, сообщает краевое ГУ МЧС.

Как рассказывает управление, инцидент случился утром 4 августа в деревне Хмели. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 11:26 часов. На место направили 17 человек из личного состава и четыре единицы техники. Как выяснили первые пожарные, прибывшие на инцидент, возгорание случилось в гараже.

В происшествии пострадал один человек.

«На пожаре погибших нет, к сожалению, мужчина получил травмы. Время локализации пожара — 11 часов 38 минут. Время ликвидации горения — 11 часов 45 минут», — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Общая площадь пожара составила 9 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности во время работы с электрогазосваркой.