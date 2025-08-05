На Дону ликвидировали подпольную лабораторию с 1,3 тонны синтетических наркотиков

Ведомство информирует, что преступники развернули подпольное производство в незаконной лаборатории, которую они обустроили на купленной ими территории бывшей базы лесного хозяйства. Объект находился в лесной чаще, в нескольких километрах от поселений. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным путем.