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На Дону ликвидировали подпольную лабораторию с 1,3 тонны синтетических наркотиков

В Ростовской области задержали двух жителей региона, организовавших подпольное производство синтетических наркотиков на территории бывшей базы лесхоза, и изъяли свыше 1,3 т мефедрона.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Ведомство информирует, что преступники развернули подпольное производство в незаконной лаборатории, которую они обустроили на купленной ими территории бывшей базы лесного хозяйства. Объект находился в лесной чаще, в нескольких километрах от поселений. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным путем.

«На месте организации производства и в местах хранения изъято свыше 1,3 т наркотического средства мефедрон, а также химическое оборудование и прекурсоры», — сообщили в региональном УФСБ.

В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».