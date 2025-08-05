В Башкирии самые высокие зарплаты получают работники сферы добычи природресурсов

Специалисты Башстата проанализировали доходы работников в разных отраслях республики. По их данным, с января по май 2025 года средняя зарплата в регионе выросла до 70 772 рублей, что на 11,1% выше, чем в тот же период годом ранее.
Самыми денежными оказались профессии, связанные с добычей природных ресурсов. Здесь работники в среднем получают 104 112 рублей ежемесячно. Немного отстают специалисты из сферы IT и телекоммуникаций, доходы которых приближаются к 97 671 рублю. Третью строчку заняли финансисты и страховщики с зарплатой около 96 851 рубля. Четвертое место досталось научным и техническим сотрудникам, которым платят в среднем 88 633 рубля.
Хуже всего оплачивается труд в кафе, ресторанах и отелях. Там средний заработок не дотягивает даже до 42 тысяч рублей.
При этом в обрабатывающей промышленности, которая занимает значительную долю в экономике региона, средний доход составляет 81 987 рублей. Особенно выделяется производство нефтепродуктов и кокса: здесь зарплаты бьют рекорды, достигая 120 968 рублей в месяц.
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