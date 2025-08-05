Бастрыкин напомнил о зверствах ВСУ в Русском Поречном под Суджей

В декабре того же года, по данным следствия, солдат Владимир Парафило с сослуживцами изнасиловали местную жительницу, а мужчину, попытавшегося ее защитить, застрелили. Затем женщину с телом убитого спустили в подвал и подорвали гранату. Кроме того, по свидетельствам очевидцев и обвиняемого Фабрисенко, были убиты еще 15 мирных жителей. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к совершенным преступлениям.