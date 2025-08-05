Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» использовали четыре авто для нападения

В материалах также подчеркивается, что для скрытности участники преступного сообщества пользовались услугами такси. Кроме того, уточняется, что «Митсубиси Лансер’был оснащен специально оборудованным тайником. Используя этот автомобиль, сообщники непосредственных исполнителей теракта доставили оружие для нападения на “Крокус” из Дагестана в Подмосковье. На автомобиле “Рено Символ” злоумышленники подъехали к концертному залу в день трагедии, а позже попытались скрыться именно на этой машине.