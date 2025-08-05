Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» использовали четыре авто для нападения

Обвиняемые в организации нападения на концертную площадку «Крокус Сити Холл» в Московской области и их сообщники обзавелись как минимум четырьмя автомобилями разных марок для подготовки и осуществления террористического акта. Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела, доступ к которым получил «ТАСС».
Согласно документам, для обеспечения мобильности и перемещения членов террористического звена в ходе подготовки и совершения преступлений на территории России организаторами и участниками группировки, а также лицами, содействовавшими террористической деятельности, были найдены, закуплены и предоставлены автомобили «Рено Символ», «Опель Астра», «Митсубиси Лансер», «Киа Рио», а также иные неустановленные транспортные средства.
В материалах также подчеркивается, что для скрытности участники преступного сообщества пользовались услугами такси. Кроме того, уточняется, что «Митсубиси Лансер’был оснащен специально оборудованным тайником. Используя этот автомобиль, сообщники непосредственных исполнителей теракта доставили оружие для нападения на “Крокус” из Дагестана в Подмосковье. На автомобиле “Рено Символ” злоумышленники подъехали к концертному залу в день трагедии, а позже попытались скрыться именно на этой машине.
Теракт в «Крокус Сити Холл» (Красногорск Московской области) произошел 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, в результате погибли 149 человек. Еще 336 человек получили телесные повреждения, трое числятся пропавшими без вести. Причиненный материальный ущерб оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
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