Бастрыкин рассказал об убийствах мирных жителей военными Украины в Курской области

По данным следствия, в декабре 2024 года в селе Николаево-Дарьино мужчина был расстрелян украинскими солдатами при попытке вернуться за водой. В этом же селе с дрона в подвал, где укрывались местные жители, было сброшено взрывное устройство — погиб ребенок, несколько человек получили ранения. В Плехово бойцы ВСУ заминировали колодец, в результате чего погибли три человека. Следственный комитет продолжает работу по установлению причастных к этим преступлениям.