Бастрыкин заявил, что бойцы ВСУ полностью осознавали, в кого стреляли.
Военнослужащие ВСУ умышленно убивали мирных жителей в Курской области во время боевых действий на приграничных территориях. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, собранные доказательства подтверждают осознанный характер действий украинских бойцов.
«Конечно, они полностью осознавали, что делают. Жители приграничных сел и поселков также подтверждали, что украинские боевики намеренно издевались над мирным населением, убивали. Пленные украинские военнослужащие на допросах признают, что понимали, по кому стреляют», — заявил Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».
По данным следствия, в декабре 2024 года в селе Николаево-Дарьино мужчина был расстрелян украинскими солдатами при попытке вернуться за водой. В этом же селе с дрона в подвал, где укрывались местные жители, было сброшено взрывное устройство — погиб ребенок, несколько человек получили ранения. В Плехово бойцы ВСУ заминировали колодец, в результате чего погибли три человека. Следственный комитет продолжает работу по установлению причастных к этим преступлениям.
Ранее глава Пореченского сельсовета Елена Жаданова сообщила, что после оккупации села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не выжил ни один житель. Она рассказала о жестоких расправах со стороны украинских боевиков, при которых сначала убили мужчину, а его супругу не позволяли покидать помещение. В итоге, она смогла собрать останки мужа, но через два дня была убита в результате атаки БПЛА.
Жаданова отметила, что те, кто спасся, сообщали о регулярных атаках на мирных жителей. В основном в деревнях оставались пожилые люди, отказывавшиеся покидать свои дома. Село было захвачено в первые дни вторжения, там проживали 92 человека, из которых 24 сейчас числятся пропавшими без вести, передает деловое издание «Взгляд».