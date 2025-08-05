Губернатор Солодов потребовал отставки главы Вилючинска из-за претензий жителей

Тем временем, на Камчатке прогнозируется усиление извержения Ключевского в ближайшие дни. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км. Также сообщается о продолжающемся извержении вулкана Крашенинникова, где высота выбросов достигает 6 км, с потенциалом увеличения до 8 км. На вулкане Камбальный фиксируется снижение сейсмической активности.