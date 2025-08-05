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Губернатор Солодов потребовал отставки главы Вилючинска из-за претензий жителей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о необходимости отставки главы Вилючинска Ивана Головчака. Решение связано с нареканиями местных жителей, особенно после сильного землетрясения. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Источник: Life.ru

«Считаю текущую работу администрации города и особенно — реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал Солодов.

Губернатор добавил, что лично провёл объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, убедившись в справедливости претензий жителей.

Тем временем, на Камчатке прогнозируется усиление извержения Ключевского в ближайшие дни. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км. Также сообщается о продолжающемся извержении вулкана Крашенинникова, где высота выбросов достигает 6 км, с потенциалом увеличения до 8 км. На вулкане Камбальный фиксируется снижение сейсмической активности.