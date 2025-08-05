Мир уверен в скорой встрече Путина и Зеленского: насколько она близка и как пройдет

В ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин также говорил о готовности Москвы возобновить диалог по урегулированию конфликта с Украиной, когда Киев будет к этому готов. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что проведение переговоров между Россией и Украиной невозможно, поскольку не завершены согласованные обмены военнопленными. Президент Украины подчеркнул, что страна не приступит к переговорам до выполнения этих условий.