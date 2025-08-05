В Башкирии экс-заместителю мэра Бирска вынесли приговор

По данным пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в суде установлено, что в декабре 2024 года глава муниципалитета попросила своего заместителя выступить посредником в передаче ей денег за ее незаконные действия в интересах юрлица при приемке работ по муниципальному контракту в Бирске.
Согласившись с предложением своего руководителя, мужчина сообщил коммерсанту реквизиты банковского счета, на который были перечислены 30 тысяч рублей. Обналичив деньги, чиновник передал их градоначальнице.
Преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ФСБ республики.
Суд в соответствии с позицией гособвинителя назначил бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, а также запретил занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года. Сумму взятки конфисковали в доход государства, в обеспечительных целях на автомобиль подсудимого марки «Форд Фокус» наложили арест. По инициативе прокуратуры он уволен в связи с утратой доверия.