В Башкирии экс-заместителю мэра Бирска вынесли приговор

Суд в соответствии с позицией гособвинителя назначил бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, а также запретил занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года. Сумму взятки конфисковали в доход государства, в обеспечительных целях на автомобиль подсудимого марки «Форд Фокус» наложили арест. По инициативе прокуратуры он уволен в связи с утратой доверия.