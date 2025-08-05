В Новосибирском районе проводят проверку после избиения девушки

Следственные органы начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о нападении на девушку в одном из сел Новосибирского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 22 июля 2025 года — по предварительным данным, группа подростков причинила телесные повреждения несовершеннолетней.
Проверку проводит следственный отдел по городу Обь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, при которых случился инцидент.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.