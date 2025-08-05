Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале в ДТП с питбайком погиб 16-летний подросток

На Среднем Урале произошло ДТП, в котором погиб управлявший питбайком подросток.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 4 августа в поселке Верхнее Дуброво. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада» совершал обгон с выездом на встречную полосу. В этот момент навстречу ехал питбайк под управлением 16-летнего подростка. Произошло столкновение.

В результате юный водитель мотоцикла получил травмы и скончался при транспортировке в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Белоярская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП.