В Красноярске погибла девушка, упавшая с 23-го этажа

Трагедия произошла накануне ночью в доме на улице Апрельская, 5ж. Как пишут в красноярских Telegram-каналах, девушка гуляла во дворе под дождем. Одна из местных жительниц впустила ее в подъезд, чтобы согреться. С ее слов, девушка забыла ключи от дома.