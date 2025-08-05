В Красноярске погибла девушка, упавшая с 23-го этажа многоквартирного дома на Апрельской. Информацию об этом krsk.aif.ru подтвердили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Трагедия произошла накануне ночью в доме на улице Апрельская, 5ж. Как пишут в красноярских Telegram-каналах, девушка гуляла во дворе под дождем. Одна из местных жительниц впустила ее в подъезд, чтобы согреться. С ее слов, девушка забыла ключи от дома.
Через какое-то время она поднялась на 23-й этаж. Спустя какое-то время на камеру дома попал момент падения девушки с высоты.
В СК отметили, что криминального характера смерти предварительно не обнаружено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело после падения молодого рабочего с 17-го этажа. Он упал с высоты во время проведения строительных работ и разбился.