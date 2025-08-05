В Сосновском районе 12-летний ребенок на мотоцикле сбил двух подростков

Сотрудники правоохранительных органов уже выяснили, что юный мотоциклист решил показаться без водительских прав, при этом в одиночку и без разрешения взрослых. Защитной экипировки и шлема у него также не было. Полицейские составили на родителей административный протокол, который предполагает наложение штрафа в 30 тысяч рублей. Также сведения о нарушителе получат сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Со своей стороны они также должны будут привлечь родителей к административной ответственности по статье за неисполнение родительских обязанностей.