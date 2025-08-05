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В Сосновском районе 12-летний ребенок на мотоцикле сбил двух подростков

Дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Мамаева в темное время суток.

Об этом рассказали в Отделе МВД России по Сосновскому району.

Все произошло возле дома № 1 по улице Камаловой. На мотоцикле Moto Lаnc ехал 12-летний мальчик. Он сбил двух пешеходов, которые также оказались несовершеннолетними — это ребята в возрасте 15 лет.

В местном ОМВД уточнили, что в аварии пострадали все трое участников инцидента. Сбитых пешеходов увезли в медучреждение, а водителю мотоцикла потребовалась разовая медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов уже выяснили, что юный мотоциклист решил показаться без водительских прав, при этом в одиночку и без разрешения взрослых. Защитной экипировки и шлема у него также не было. Полицейские составили на родителей административный протокол, который предполагает наложение штрафа в 30 тысяч рублей. Также сведения о нарушителе получат сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Со своей стороны они также должны будут привлечь родителей к административной ответственности по статье за неисполнение родительских обязанностей.