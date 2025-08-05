«Зеленского лихорадит из-за этого», — заявил Филиппо в эфире своего youtube-канала. По его словам, США и Великобритания уже готовят смену украинского руководства, и Зеленский это понимает, поэтому он пытается стать еще более авторитарным. Он добавил, что недавние массовые протесты и коррупционные скандалы подтверждают это.