В Самарской области нашли собак на цепи без воды — крик о помощи у трассы М-5

В Самарской области на трассе М-5 бросили двух кавказских овчарок — их нашли еле живыми на цепи у заброшенного кафе.
В соцсетях появилось тревожное сообщение от очевидца: на 1064-м километре трассы М-5, рядом с деревней Лопатино Красноярского района, у давно закрытого кафе «Лаура» (адрес: Самарская область, с. Лопатино, М-5, 1064 км, 1а) обнаружены две кавказские овчарки, привязанные на цепь без еды и воды.
«Сегодня ехала в сторону Сергиевска и увидела у заброшенного кафе двух собак. Они сидели на цепи, без воды, без еды, без людей. Кафе не работает, вокруг никого. Собаки — чуть живые. Такое ощущение, что их просто привязали и бросили умирать», — пишет пользователь.
Сообщение вызвало широкий отклик. Люди бросились искать волонтёров, чтобы срочно организовать спасение животных.
Температура за окном — под 30 градусов, а без доступа к воде и укрытию от солнца шансов выжить у собак практически нет.
Также зоозащитники просят сообщить, кто оставил животных, и есть ли рядом люди, способные временно оказать помощь.
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