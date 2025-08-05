В Самарской области нашли собак на цепи без воды — крик о помощи у трассы М-5

«Сегодня ехала в сторону Сергиевска и увидела у заброшенного кафе двух собак. Они сидели на цепи, без воды, без еды, без людей. Кафе не работает, вокруг никого. Собаки — чуть живые. Такое ощущение, что их просто привязали и бросили умирать», — пишет пользователь.