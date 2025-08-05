Суд в Хабаровске решает, выселять ли жертву мошенников из квартиры

Теперь новый собственник требует через суд освободить помещение. Дело рассматривается в Центральном районном суде Хабаровска в закрытом режиме. Пенсионерка, известная в городе как опытный садовод и наставник дачников, сейчас живёт на даче без возможности вернуться в квартиру.