Суд в Хабаровске решает, выселять ли жертву мошенников из квартиры

В Хабаровске начался судебный процесс по делу 70-летней дачницы Эрики Тереховой, ставшей жертвой телефонных мошенников, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».
Весной злоумышленники выманили у женщины 5,4 млн рублей, представившись сотрудниками спецслужб, а затем убедили её продать единственное жильё — квартиру в центре города.
Теперь новый собственник требует через суд освободить помещение. Дело рассматривается в Центральном районном суде Хабаровска в закрытом режиме. Пенсионерка, известная в городе как опытный садовод и наставник дачников, сейчас живёт на даче без возможности вернуться в квартиру.
По её заявлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.