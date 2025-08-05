Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Хабаровске решает, выселять ли жертву мошенников из квартиры

Пенсионерку обманули мошенники: она лишилась накоплений и продала жильё.

Источник: Соцсети

В Хабаровске начался судебный процесс по делу 70-летней дачницы Эрики Тереховой, ставшей жертвой телефонных мошенников, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».

Весной злоумышленники выманили у женщины 5,4 млн рублей, представившись сотрудниками спецслужб, а затем убедили её продать единственное жильё — квартиру в центре города.

Теперь новый собственник требует через суд освободить помещение. Дело рассматривается в Центральном районном суде Хабаровска в закрытом режиме. Пенсионерка, известная в городе как опытный садовод и наставник дачников, сейчас живёт на даче без возможности вернуться в квартиру.

По её заявлению возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.