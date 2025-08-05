Три дома уничтожил огонь после удара молнии в Иркутской области

Молния уничтожила несколько домов в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Разряд ударил по жилому строению в деревне Карлук. Брусовый дом вспыхнул, как спичка. Четверо жильцов успели эвакуироваться, среди них трое детей. Пожар на площади 80 квадратных метров оперативно ликвидировали. Однако строение спасти не удалось. Люди остались без крова.
Также в этом поселении вспыхнули еще два дома с мансардой. Из огня самостоятельно спаслись взрослый и двое детей. К моменту приезда сотрудников МЧС огонь полностью охватил строение. Пламя потушили на площади 128 квадратов.
От удара молнии загорелся сарай в селе Хомутово. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени на соседние постройки.