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Amur Mash: на пляже в Приморье змея напала на девочку

Пострадавшая три дня провела в реанимации.

Источник: Аргументы и факты

На пляже Приморского края ядовитая змея напала на девочку, ее доставили в больницу с анафилактическим шоком, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, 15-летняя школьница отдыхала на пляже около города Находка, когда ее укусила змея. Девочка резко почувствовала себя плохо. Родители доставили дочь в больницу.

«Врачи экстренно очистили организм от яда, привели в порядок кровоток — чтобы ткани не отмирали. Три дня девочка провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае врачи спасли мужчину, который чуть не умер из-за укуса щитомордника.