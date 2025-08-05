Amur Mash: на пляже в Приморье змея напала на девочку

На пляже Приморского края ядовитая змея напала на девочку, ее доставили в больницу с анафилактическим шоком, пишет Telegram-канал Amur Mash.
По его данным, 15-летняя школьница отдыхала на пляже около города Находка, когда ее укусила змея. Девочка резко почувствовала себя плохо. Родители доставили дочь в больницу.
«Врачи экстренно очистили организм от яда, привели в порядок кровоток — чтобы ткани не отмирали. Три дня девочка провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае врачи спасли мужчину, который чуть не умер из-за укуса щитомордника.