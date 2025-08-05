В Кукморском районе Татарстана утонул 37-летний мужчина

В Кукморском районе произошла трагедия: в тихих водах пруда близ деревни Каркаусь оборвалась человеческая жизнь. Безмолвные аншлаги, предостерегающие от купания в этом месте, не смогли остановить беду.
Водолазы ЗПСО № 4 на расстоянии семи метров от берега, на дне, в четырехметровой пучине, обнаружили бездыханное тело 37-летнего мужчины, ставшего жертвой рокового купания в необорудованном месте.
Главное управление МЧС России по Татарстану вновь обращается к гражданам, взывая к благоразумию и осторожности у водоемов: пусть ваш отдых будет безопасным на благоустроенных пляжах, где бдительно следят за вашей безопасностью.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане мужчина утонул, пытаясь спасти от смерти подростка. В результате погибли два человека.