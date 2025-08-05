Мать дагестанского террориста из «ан-Нусры»* попросила перевести его поближе к дому

Бийсолтан Джамалов осуждён на 12 лет колонии за участие в террористической организации и незаконном вооружённом формировании в Сирии. По данным суда, он вступил в «Джебхат ан-Нусру»* в 2016 году, а позже охранял позиции боевиков в пригороде Идлиба и провинции Латакия. После задержания в 2019 году его этапировали в колонию в Костромской области.