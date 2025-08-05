Туристка загадочно исчезла со своего шезлонга на пляже

Британская туристка таинственно пропала с пляжного лежака во время отдыха в Европе. Соответствующей информацией делится издание The Sun.
Согласно данным средства массовой информации, 59-летняя Мишель Энн Джой Бурда отправилась на отдых в Грецию вместе с супругом. Пара расположилась на лежаках пляжа Офринио (Ofryniou beach) в городе Кавала на севере страны.
В то время, как муж женщины спал, она бесследно исчезла. Ее личные вещи остались на месте.
Как подтвердили The Sun в береговой охране Греции, масштабная поисковая операция на море продолжается. Последний раз пропавшую видели в бикини с бисерной отделкой, желтой пляжной обуви и красных солнцезащитных очках.
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