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Туристка загадочно исчезла со своего шезлонга на пляже

Британская туристка таинственно пропала с пляжного лежака во время отдыха в Европе.

Британская туристка таинственно пропала с пляжного лежака во время отдыха в Европе. Соответствующей информацией делится издание The Sun.

Согласно данным средства массовой информации, 59-летняя Мишель Энн Джой Бурда отправилась на отдых в Грецию вместе с супругом. Пара расположилась на лежаках пляжа Офринио (Ofryniou beach) в городе Кавала на севере страны.

В то время, как муж женщины спал, она бесследно исчезла. Ее личные вещи остались на месте.

Как подтвердили The Sun в береговой охране Греции, масштабная поисковая операция на море продолжается. Последний раз пропавшую видели в бикини с бисерной отделкой, желтой пляжной обуви и красных солнцезащитных очках.

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