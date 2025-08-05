В офисных зданиях в центре Самаре отсутствует холодная вода, сообщают в соцсетях

Работники офисных зданий в историческом центре Самары утром 5 августа столкнулись с отсутствием холодного водоснабжения.
Об этом «МК в Самаре» стало известно из срочного сообщения, опубликованного в одной из локальных групп в мессенджере.
«Срочное сообщение! В связи с отключением холодного водоснабжения в нескольких районах города, на Станкозаводе отсутствует холодная вода. Все туалеты будут закрыты до включения воды водоканалом. По ориентировочному сроку возобновления водоснабжения информацию сообщим позже», — говорится в объявлении.
Публикация вызвала широкий отклик: горожане обеспокоены длительностью перебоев и интересуются, какие именно территории попали в зону ограничений.
Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, отключение связано с проведением пробного отключения и гидравлических испытаний.
Мероприятия носят профилактический характер и необходимы для оценки состояния сетей перед началом масштабных плановых работ.
В ближайшие недели запланирована замена задвижек, пожарных гидрантов и изношенных участков водопровода — это повысит надёжность системы в преддверии отопительного сезона.
«Мы стараемся минимизировать неудобства для жителей. Все работы согласованы, а отключения — временные. Подача воды будет восстановлена в ближайшее время. Актуальную информацию мы опубликуем дополнительно», — сообщили в компании.
Жителям рекомендуют запасаться водой на случай кратковременных перерывов и следить за обновлениями от ресурсоснабжающих организаций.
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