В офисных зданиях в центре Самаре отсутствует холодная вода, сообщают в соцсетях

«Срочное сообщение! В связи с отключением холодного водоснабжения в нескольких районах города, на Станкозаводе отсутствует холодная вода. Все туалеты будут закрыты до включения воды водоканалом. По ориентировочному сроку возобновления водоснабжения информацию сообщим позже», — говорится в объявлении.