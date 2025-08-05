В Красноярске на стройплощадке погиб рабочий, упав с высоты 17-го этажа

Разнорабочий, предварительно, являвшийся иностранцем, погиб в Красноярске, упав на строительной площадке с высоты 17-го этажа. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По начальным данным следствия, происшествие случилось накануне ночью, около 23:00 по местному времени, при строительстве жилого комплекса на улице Аэровокзальная.
«23-летний работник, находясь на бадье для подачи бетона, закрепленной на подъемном кране, выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося здания. В какой-то момент удерживающий механизм не сработал, и устройство начало падать. Мужчина не смог удержаться и упал», — рассказали в следственном ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Следователи, в частности, выясняют, был ли погибший официально трудоустроен в подрядной организации.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб на металлургическом заводе в городе Волжский Волгоградской области, когда там произошел взрыв.