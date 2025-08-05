В Красноярске на стройплощадке погиб рабочий, упав с высоты 17-го этажа

«23-летний работник, находясь на бадье для подачи бетона, закрепленной на подъемном кране, выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах строящегося здания. В какой-то момент удерживающий механизм не сработал, и устройство начало падать. Мужчина не смог удержаться и упал», — рассказали в следственном ведомстве.