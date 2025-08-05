В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем алкогольных отравлений

В Башкирии за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировали 12,9 случаев отравления спиртным на каждые 100 тысяч жителей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был выше — 13,9, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.