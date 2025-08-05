В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем алкогольных отравлений

В Башкирии за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировали 12,9 случаев отравления спиртным на каждые 100 тысяч жителей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был выше — 13,9, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на ведомство, лидером по числу пострадавших стала Уфа. В столице с начала года зафиксировали 228 таких случаев. На втором месте Белорецк с 41 отравлением, следом идут Стерлитамак (33 случая), Октябрьский (27) и Белорецкий район (18).
Меньше пострадали жители Дюртюлей (16 случаев), Белебея и Татышлинского района (по 14), а также Уфимского района (13).
Специалисты отмечают, что чаще всего отравления вызывал этанол. На него пришлось 50,7% случаев. Еще 43,2% связаны с употреблением некачественного или неизвестного алкоголя.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.