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В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем алкогольных отравлений

Роспотребнадзор назвал города и районы с наибольшим числом отравлений алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировали 12,9 случаев отравления спиртным на каждые 100 тысяч жителей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был выше — 13,9, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на ведомство, лидером по числу пострадавших стала Уфа. В столице с начала года зафиксировали 228 таких случаев. На втором месте Белорецк с 41 отравлением, следом идут Стерлитамак (33 случая), Октябрьский (27) и Белорецкий район (18).

Меньше пострадали жители Дюртюлей (16 случаев), Белебея и Татышлинского района (по 14), а также Уфимского района (13).

Специалисты отмечают, что чаще всего отравления вызывал этанол. На него пришлось 50,7% случаев. Еще 43,2% связаны с употреблением некачественного или неизвестного алкоголя.

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