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Самарец пытался подкупить судебного пристава

Коррупционное преступление пресекли сотрудники отдела внутренней безопасности и полицейские.

Коррупционное преступление пресекли сотрудники отдела внутренней безопасности и полицейские. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.

Самарец планировал снять арест со своих счетов. Обратился к приставу и предложил ему денежное вознаграждение. Позже правоохранители рассказал обо всем начальству.

В итоге злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по факту дачи взятки.

Ранее мигрант пытался подкупить пограничника в самарском аэропорту «Курумоч».

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