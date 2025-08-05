Самарец пытался подкупить судебного пристава

Коррупционное преступление пресекли сотрудники отдела внутренней безопасности и полицейские. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.
Самарец планировал снять арест со своих счетов. Обратился к приставу и предложил ему денежное вознаграждение. Позже правоохранители рассказал обо всем начальству.
В итоге злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по факту дачи взятки.
Ранее мигрант пытался подкупить пограничника в самарском аэропорту «Курумоч».
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