В Красноярске возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на стройке

По предварительным данным, 4 августа 2025 года около 23:00 на стройке жилого комплекса 23-летний рабочий, находясь на платформе для подачи бетона, выполнял заливку бетона на верхних этажах. В какой-то момент механизм, удерживающий платформу, не сработал, и она начала падать. Мужчина не смог удержаться и упал с 17-го этажа.