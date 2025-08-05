В Красноярске возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на стройке

В Красноярске начато уголовное дело в связи с гибелью рабочего на строительной площадке на улице Аэровокзальной.
Следственный отдел по Советскому району расследует инцидент, который произошел из-за падения с высоты. Дело возбуждено по статье, касающейся нарушения правил безопасности на строительстве, что привело к смерти человека.
По предварительным данным, 4 августа 2025 года около 23:00 на стройке жилого комплекса 23-летний рабочий, находясь на платформе для подачи бетона, выполнял заливку бетона на верхних этажах. В какой-то момент механизм, удерживающий платформу, не сработал, и она начала падать. Мужчина не смог удержаться и упал с 17-го этажа.
К сожалению, он получил смертельные травмы и скончался на месте. По информации следствия, пострадавший был иностранным гражданином и работал разнорабочим. В настоящее время выясняется, был ли он официально трудоустроен в подрядной организации.
Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли техническую документацию. Ведутся дальнейшие расследования для установления всех обстоятельств случившегося.