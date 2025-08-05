Россиянка совершила разбойные нападения по указке телефонных мошенников

В Уфе задержали 27-летнюю местную жительницу, которая совершила разбойные нападения на финансовую и торговую организации. Под воздействием телефонных мошенников девушка приобрела страйкбольную гранату и отравилась на грабеж. Об этом пишет тг-канал МВД Медиа.
Аферисты обрабатывали уфимку с начала июля. Ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банков, налоговых и правоохранительных органов. Дама отдала мошенникам вначале собственные сбережения, затем кредитные деньги и еще одолжила какую-то сумму у друзей. В общей сложности она передала аферистам порядка 3 миллионов рублей.
Однако на этом дело не закончилось. Девушку стали пугать, возбужденным в отношении нее уголовным делом. Ей велели приобрести страйкбольную гранату и отправиться на грабеж.
Таким образом задержанная напала на кассира микрофинансовой организации, похитив 5 тысяч рублей. Те же действия она совершила в местном магазине. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. По словам подозреваемой, она считала, что помогает следователям поймать мошенников.