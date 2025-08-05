Россиянка совершила разбойные нападения по указке телефонных мошенников

Аферисты обрабатывали уфимку с начала июля. Ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банков, налоговых и правоохранительных органов. Дама отдала мошенникам вначале собственные сбережения, затем кредитные деньги и еще одолжила какую-то сумму у друзей. В общей сложности она передала аферистам порядка 3 миллионов рублей.