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84-летняя пенсионерка из Тольятти отдала мошеннице 300 тысяч рублей

Аферистка похитила деньги, притворяясь работником банка.

Аферистка похитила деньги, притворяясь работником банка. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.

Неизвестная позвонила 84-летней пенсионерке из Тольятти и предупредила ее, что накопления могут украсть злоумышленники. Рекомендовала снять средства и положить на некий безопасный счет.

Местная жительница обналичила сбережения и далее отдала незнакомке, которая приехала к ней. После поняла, что стала жертвой мошенницы. Всего пострадавшая потеряла около 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

А на днях рассказывали о пенсионерке из Самары, которая отправила аферистам 195 тыс. рублей.

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