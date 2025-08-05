Нарушитель тишины ударил полицейского ножом в квартире рядом с Кремлем

Как стало известно «МК», инцидент произошел в доме на улице Большая Дмитровка. Соседи пожаловались на шум в одной из квартир. На место происшествия прибыли патрульные ОМВД по Тверскому району. Один из шумных граждан, 36-летний житель Ростовской области, ударил стража порядка ножом. К счастью, удар пришелся в бронежилет, и полицейский не пострадал. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, обвиняемый заключен под стражу.