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Нарушитель тишины ударил полицейского ножом в квартире рядом с Кремлем

Частный предприниматель ударил ножом полицейского в квартире в центре Москвы, в 800 метрах от Красной площади.

Частный предприниматель ударил ножом полицейского в квартире в центре Москвы, в 800 метрах от Красной площади.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в доме на улице Большая Дмитровка. Соседи пожаловались на шум в одной из квартир. На место происшествия прибыли патрульные ОМВД по Тверскому району. Один из шумных граждан, 36-летний житель Ростовской области, ударил стража порядка ножом. К счастью, удар пришелся в бронежилет, и полицейский не пострадал. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, обвиняемый заключен под стражу.