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Водителя насмерть придавило стрелой погрузчика в Лепельском районе

Коллеги пострадавшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако врачам не удалось спасти мужчину.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Стрела погрузчика упала на водителя во время ремонта техники, мужчина скончался, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

Смертельный случай произошел днем 4 августа в Лепельском районе, когда 54-летний мужчина ремонтировал технику. Во время выполнения работ на него упала стрела погрузчика.

Коллеги вызвали скорую медицинскую помощь и пострадавший был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия медиков, позже он скончался от полученных травм.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а Лепельский районный отдел СК проводит проверку.

«Особое внимание следователи уделят установлению причин и условий, которые способствовали гибели водителя», — говорится в сообщении.