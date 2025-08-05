Водителя насмерть придавило стрелой погрузчика в Лепельском районе

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Стрела погрузчика упала на водителя во время ремонта техники, мужчина скончался, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.
Смертельный случай произошел днем 4 августа в Лепельском районе, когда 54-летний мужчина ремонтировал технику. Во время выполнения работ на него упала стрела погрузчика.
Коллеги вызвали скорую медицинскую помощь и пострадавший был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия медиков, позже он скончался от полученных травм.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а Лепельский районный отдел СК проводит проверку.
«Особое внимание следователи уделят установлению причин и условий, которые способствовали гибели водителя», — говорится в сообщении.