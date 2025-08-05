Почти тысяча машин встали в пробку на Крымском мосту

«08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 968 транспортное средство. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, в то же время со стороны Керчи в очереди находятся 179 автомобилей. Водителей просят учитывать возможные задержки и следовать указаниям сотрудников.