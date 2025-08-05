МЧС: Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров. Об этом во вторник, 5 августа, сообщило ГУ МЧС России по региону.
— Крашенинникова — продолжается извержение с высотой выбросов шести километров. Возможны выбросы до восьми километров, — отметили в пресс-службе.
Там также отметили, что со стороны вулкана Ключевской также наблюдается извержение, возможны пепловые выбросы высотой до восьми километров.
— Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров, — написали в Telegram-канале МЧС.
За последнюю неделю на Камчатке произошли десятки афтершоков после мощного землетрясения. Подземные толчки разбудили несколько вулканов, которые «спали несколько сотен лет». Как произошли извержения и какие у этого будут последствия — в материале «Вечерней Москвы».