МЧС: Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

За последнюю неделю на Камчатке произошли десятки афтершоков после мощного землетрясения. Подземные толчки разбудили несколько вулканов, которые «спали несколько сотен лет». Как произошли извержения и какие у этого будут последствия — в материале «Вечерней Москвы».