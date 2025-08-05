Обычный отдых на пляже едва не стоил жизни приморской школьнице: Давление стремительно падало, начался отек конечности

Заведующий отделением травматологии Елисей Слайковский отметил, что отек был настолько сильным, что врачи рассматривали необходимость хирургического вмешательства. Однако благодаря своевременным и профессиональным действиям медицинского персонала операция не потребовалась. Их работа позволила избежать тяжелых последствий — школьница уже выписана на амбулаторное долечивание.