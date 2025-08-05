Обычный отдых на пляже едва не стоил жизни приморской школьнице: Давление стремительно падало, начался отек конечности

Обычный отдых на пляже едва не стоил жизни приморской школьнице. На ее пути встала гадюка. Как сообщает «КП-Дальний Восток», ядовитая змея укусила подростка за палец ноги.
Состояние девочки стремительно ухудшалось: появился сильный отек конечности, стало падать давление, возникла спутанность сознания. Родители оперативно доставили пострадавшую в больницу, где врачи сразу начали борьбу за ее жизнь.
Медики диагностировали анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию на змеиный яд. В течение трех дней реаниматологи и травматологи проводили интенсивную терапию: выводили токсины, восстанавливали кровообращение в поврежденной ноге, предотвращая развитие некроза.
Заведующий отделением травматологии Елисей Слайковский отметил, что отек был настолько сильным, что врачи рассматривали необходимость хирургического вмешательства. Однако благодаря своевременным и профессиональным действиям медицинского персонала операция не потребовалась. Их работа позволила избежать тяжелых последствий — школьница уже выписана на амбулаторное долечивание.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар двухлетний малыш выжил после нападения 90-сантиметровой кобры.