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Около 20 пассажиров автобуса Луганск — Москва пострадали в ДТП под Тулой

Около 20 пассажиров автобуса Луганск — Москва пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Около 20 пассажиров автобуса Луганск — Москва пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщается, что автобус столкнулся с опорой оплаты. По предварительным данным, пострадали 20 человек, среди которых четыре ребенка, передает ТАСС.

Ранее на 35-м километре автодороги М-2 «Крым» в Подольске столкнулись два автомобиля. Автобус врезался в эвакуатор, в результате пострадал один человек.

До этого на 128-м километре трассы А-107 в Раменском грузовик влетел в легковой автомобиль и автобус, после чего машина опрокинулась. В результате аварии пострадал один человек. Им оказался водитель грузовика.