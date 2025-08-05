Около 20 пассажиров автобуса Луганск — Москва пострадали в ДТП под Тулой

Около 20 пассажиров автобуса Луганск — Москва пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сообщается, что автобус столкнулся с опорой оплаты. По предварительным данным, пострадали 20 человек, среди которых четыре ребенка, передает ТАСС.
Ранее на 35-м километре автодороги М-2 «Крым» в Подольске столкнулись два автомобиля. Автобус врезался в эвакуатор, в результате пострадал один человек.
До этого на 128-м километре трассы А-107 в Раменском грузовик влетел в легковой автомобиль и автобус, после чего машина опрокинулась. В результате аварии пострадал один человек. Им оказался водитель грузовика.