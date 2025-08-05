Суд не удовлетворил жалобу фонда Ройзмана* о ликвидации благотворительной компании

Суд в Свердловской области не удовлетворил апелляционную жалобу от представителей фонда Евгения Ройзмана*, в рамках которой планировалось оспорить решение о ликвидации благотворительной организации. Соответствующее решение судья озвучил во вторник, 5 августа, во время заседания.