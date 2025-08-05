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Суд не удовлетворил жалобу фонда Ройзмана* о ликвидации благотворительной компании

Суд в Свердловской области не удовлетворил апелляционную жалобу от представителей фонда Евгения Ройзмана*, в рамках которой планировалось оспорить решение о ликвидации благотворительной организации. Соответствующее решение судья озвучил во вторник, 5 августа, во время заседания.

Суд в Свердловской области не удовлетворил апелляционную жалобу от представителей фонда Евгения Ройзмана*, в рамках которой планировалось оспорить решение о ликвидации благотворительной организации. Соответствующее решение судья озвучил во вторник, 5 августа, во время заседания.

— Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — передает ТАСС.

14 апреля иск о ликвидации фонда российского политика и предпринимателя Евгения Ройзмана* был удовлетворен. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Вместе с тем суд принял решение об исключении сведений об этом фонде из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России утром 24 августа 2022 года. В 2023 году стало известно, что прокуратура отозвала апелляционную жалобу на приговор по его уголовному делу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.