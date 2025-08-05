Группа подростков терроризирует школьников в Новосибирской области

Группа подростков безнаказанно мучает сверстников под Новосибирском. Очередной вопиющий случай произошел с 14-летней девочкой в селе Барышево. Видео опубликовал в соцсетях телеграм-канал «Анонимный Новосибирск».
Школьницу бьют по лицу, душат, связывают руки и плюют в нее. На кадрах мучительница заливает жертве в рот какую-то жидкость и произносит: «Я сейчас буду мучить тебя любыми способами». За кадром слышатся голоса парней. Также в ролике изверги заставляли девочку раздеваться.
Девушка, мучившая школьницу, появлялась и ранее в подобных роликах. Публикацию выявили в соцсетях еще 22 июля. Сообщение об избиении 14-летней школьницы поступило в полицию 29 июля. Тогда официальных комментариев от правоохранительных органов не прозвучало. На портале «Анонимный Новосибирск» появилось сообщение, о том, что местные жители сами изловили одного из хулиганов и заставили извиняться.
Личности всех участников расправы над школьницей установлены, отчитались в региональном МВД.