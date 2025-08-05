Группа подростков терроризирует школьников в Новосибирской области

Девушка, мучившая школьницу, появлялась и ранее в подобных роликах. Публикацию выявили в соцсетях еще 22 июля. Сообщение об избиении 14-летней школьницы поступило в полицию 29 июля. Тогда официальных комментариев от правоохранительных органов не прозвучало. На портале «Анонимный Новосибирск» появилось сообщение, о том, что местные жители сами изловили одного из хулиганов и заставили извиняться.