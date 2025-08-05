Экс-заместитель мэра Бирска получил три года колонии за передачу взятки

Как рассказали в СУ СКР по РБ, в конце 2024 года чиновник помог представителю строительной фирмы передать деньги главе городской администрации. Взятку давали за подписание документов о якобы выполненных работах по благоустройству, хотя фактически они не соответствовали проекту. Кроме того, деньги предназначались за покровительство другим муниципальным контрактам подрядчика.