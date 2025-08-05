Экс-заместитель мэра Бирска получил три года колонии за передачу взятки

В Башкирии суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Бирска, обвиняемому в организации передачи взятки.
Как рассказали в СУ СКР по РБ, в конце 2024 года чиновник помог представителю строительной фирмы передать деньги главе городской администрации. Взятку давали за подписание документов о якобы выполненных работах по благоустройству, хотя фактически они не соответствовали проекту. Кроме того, деньги предназначались за покровительство другим муниципальным контрактам подрядчика.
Свою вину экс-работник администрации признал. Суд назначил бывшему заместителю мэра три года колонии общего режима и штраф, вдесятеро превышающий размер взятки. Также ему запретили на два года занимать любые руководящие должности в госструктурах.
Отдельное уголовное дело завели против самого главы Бирска, которого подозревают в получении взятки. Экс-мэр сейчас также находится под стражей.
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