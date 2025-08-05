Экс-главком НАТО призвал Трампа хранить от России секрет о «хищных» подлодках

В Кремле, комментируя спор между Медведевым и Трампом, подчеркнули, что в российском руководстве существуют разные мнения, однако внешнюю политику государства определяет только президент Владимир Путин. В ходе перепалки Медведев упомянул о «мертвой руке» — известной на Западе как система «Периметр», способной автоматически нанести ответный ядерный удар. Трамп заявил, что переместил подлодки ближе к России в ответ на возможную угрозу. В Кремле отметили, что речь не идет об эскалации, но призвали к осторожности в вопросах ядерной риторики.