Экс-главком НАТО призвал Трампа хранить от России секрет о «хищных» подлодках

По словам Ставридиса, к российским границам могли быть перемещены гигантские подлодки класса «Огайо», способные нести 150 ракет «Томагавк».
Президент США Дональд Трамп должен хранить в секрете и не раскрывать России сведения о дислокации американских атомных подводных лодок. Об этом сообщил бывший верховный главнокомандующий НАТО адмирал Джеймс Ставридис.
«Эти грозные корабли — высшие хищники океана. И их местонахождение всегда держится в секрете», — заявил Ставридис. Его слова приводит Bloomberg. Он отметил, что после недавней публичной перепалки между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и Трампом, последний распорядился переместить две атомные субмарины ближе к российским берегам.
В связи с этим адмирал напомнил, что ВМС США располагают тремя типами атомных субмарин: стратегическими ракетоносцами класса «Огайо», ударными подлодками и четырьмя переоборудованными лодками «Огайо», способными нести до 150 крылатых ракет «Томагавк». По его мнению, именно такие суда могли быть направлены ближе к России, поскольку дальность их вооружения позволяет наносить удары на значительном расстоянии. Ставридис подчеркнул, что перемещения этих подлодок должны оставаться строго засекреченными для сохранения военного баланса.
В Кремле, комментируя спор между Медведевым и Трампом, подчеркнули, что в российском руководстве существуют разные мнения, однако внешнюю политику государства определяет только президент Владимир Путин. В ходе перепалки Медведев упомянул о «мертвой руке» — известной на Западе как система «Периметр», способной автоматически нанести ответный ядерный удар. Трамп заявил, что переместил подлодки ближе к России в ответ на возможную угрозу. В Кремле отметили, что речь не идет об эскалации, но призвали к осторожности в вопросах ядерной риторики.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что Дональд Трамп использует угрозы размещения ядерных подлодок у российских берегов как инструмент давления на Москву для принуждения к переговорам, продолжая линию своего предшественника Джо Байдена. Его главная цель, по мнению эксперта, это экономическое истощение России и принуждение к уступкам на переговорах.