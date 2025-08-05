В Минском районе 3-летний ребенок выпал из окна — находится в тяжелом состоянии

Инцидент произошел 2 августа около 17:00, сообщают в Следственном комитете по Минской области.
По предварительным данным, мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. В этот момент мама ребенка занималась мытьем окон. Мать пояснила, что не заметила, как произошло падение.
Под данным издания «Пристоличье», ребенка госпитализировали в реанимацию РНПЦ «неврологии и нейрохирургии». Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В Следственном комитете выясняют все обстоятельства произошедшего, включая причины и условия, способствовавшие травмированию.
«Москитные сетки не способны выдержать вес ребенка и создают лишь иллюзию безопасности», — предупреждают в ведомстве.