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В Минском районе 3-летний ребенок выпал из окна — находится в тяжелом состоянии

В агрогородке Ждановичи Минского района 3‑летний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже и получил тяжелые травмы.

Источник: СК РБ

Инцидент произошел 2 августа около 17:00, сообщают в Следственном комитете по Минской области.

По предварительным данным, мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. В этот момент мама ребенка занималась мытьем окон. Мать пояснила, что не заметила, как произошло падение.

Под данным издания «Пристоличье», ребенка госпитализировали в реанимацию РНПЦ «неврологии и нейрохирургии». Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В Следственном комитете выясняют все обстоятельства произошедшего, включая причины и условия, способствовавшие травмированию.

«Москитные сетки не способны выдержать вес ребенка и создают лишь иллюзию безопасности», — предупреждают в ведомстве.