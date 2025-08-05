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Душил и бил пакетом, дрелью: жителя Самарской области осудили за бытовое насилие

Это случилось в мае нынешнего года в Похвистневском районе губернии.

Это случилось в мае нынешнего года в Похвистневском районе губернии. Жертвой агрессивного местного стала 42-летняя сожительница, объяснили в региональном ГУ МВД.

Пострадавшая встретила пьяного мужчину в подъезде. Поругались. Злоумышленник ударил ее пакетом и дрелью. Далее начал душить. Угрожал убийством. Однако потерпевшая вырвалась, закрылась в квартире и вызвала правоохранителей.

Сотрудники поговорили с ней и соседями, дали направление на медэкспертизу. После получили сведения о 38-летнем ранее судимом подозреваемом и задержали его. Вину признал, раскаялся и добавил: во время ссоры не смог сдержать эмоции.

В итоге суд отправил мужчину на 400 часов на обязательные работы. Приговор вступил в законную силу.

Недавно писали, что двоих жителей губернии осудили за покушение на убийство. Они вытолкнули из окна третьего этажа знакомого.

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