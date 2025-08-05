Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом Москва-Луганск

В Киреевском районе Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Луганск — Москва», врезался в опору взимания платы на платной трассе, пострадали около 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.