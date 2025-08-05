Режиссер электротеатра «Станиславский» Лабутин устроил пьяный дебош в баре Москвы

Режиссер электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в столичном баре. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в Telegram-канале Mash.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа на Автозаводской улице. Очевидцы рассказали, что Лабутин был агрессивным и слишком громким. Он приставал к окружающим и ругался с охраной заведения.
Кроме того, режиссер разбил об сцену арбуз, на котором после поскользнулся один из посетителей. Охранники оперативно вывели дебошира из бара, однако Лабутину такие действия не понравились: он выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка и несколько раз ударил по своей же машине.
В результате буйного поведения артиста травмы получили двое человек — один мужчина поранился осколками от стекла. Незнакомая девушка получила удар кулаком по лицу.
Сотрудники правоохранительных органов увезли Лабутина в отдел, уточнили в публикации.
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