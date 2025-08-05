Режиссер электротеатра «Станиславский» Лабутин устроил пьяный дебош в баре Москвы

Кроме того, режиссер разбил об сцену арбуз, на котором после поскользнулся один из посетителей. Охранники оперативно вывели дебошира из бара, однако Лабутину такие действия не понравились: он выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка и несколько раз ударил по своей же машине.