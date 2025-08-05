За сутки в Самарской области произошло 11 ДТП

4 августа в Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 12 человек, один погиб. Госавтоинспекция выявила 387 нарушений ПДД, в том числе 76 случаев незаконной тонировки и 27 — управления автомобилем с признаками опьянения.
Среди аварий:
В Пестравском районе ВАЗ-2110 съехал в кювет и перевернулся. Водитель госпитализирована.
В Тольятти Lada Vesta столкнулась с Lada Granta. Пострадал пожилой водитель, ему назначено амбулаторное лечение.
В Борском районе Chevrolet Niva съехал в кювет и врезался в опору. Водитель доставлен в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
ГИБДД напоминает: соблюдайте дистанцию и боковой интервал — это снижает риск аварий.
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