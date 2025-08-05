Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Самарской области произошло 11 ДТП

4 августа в Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий.

4 августа в Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 12 человек, один погиб. Госавтоинспекция выявила 387 нарушений ПДД, в том числе 76 случаев незаконной тонировки и 27 — управления автомобилем с признаками опьянения.

Среди аварий:

В Пестравском районе ВАЗ-2110 съехал в кювет и перевернулся. Водитель госпитализирована.

В Тольятти Lada Vesta столкнулась с Lada Granta. Пострадал пожилой водитель, ему назначено амбулаторное лечение.

В Борском районе Chevrolet Niva съехал в кювет и врезался в опору. Водитель доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

ГИБДД напоминает: соблюдайте дистанцию и боковой интервал — это снижает риск аварий.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.