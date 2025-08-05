Женщина надувала бассейн и погибла от удара током в Миорском районе

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Женщина погибла от удара током в Миорском районе, об этом рассказали в пресс-службе СК Беларуси.
В понедельник днем 57-летняя женщина купалась в надувном бассейне во дворе своего дома. В какой-то момент она решила подкачать бассейн. При подключении шнура к компрессору женщину поразило электрическим током.
От полученных травм жительница Миорского района скончалась.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В СК напомнили, что вода хорошо проводит электричество.
«Не прикасайтесь мокрыми руками к приборам, которые находятся под напряжением. Берегите себя и своих близких!» — обратили внимание в ведомстве.