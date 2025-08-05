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Женщина надувала бассейн и погибла от удара током в Миорском районе

Следователи напомнили, что вода является хорошим проводником электричества, в связи с чем не следует прикасаться к приборам под напряжением.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Женщина погибла от удара током в Миорском районе, об этом рассказали в пресс-службе СК Беларуси.

В понедельник днем 57-летняя женщина купалась в надувном бассейне во дворе своего дома. В какой-то момент она решила подкачать бассейн. При подключении шнура к компрессору женщину поразило электрическим током.

От полученных травм жительница Миорского района скончалась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В СК напомнили, что вода хорошо проводит электричество.

«Не прикасайтесь мокрыми руками к приборам, которые находятся под напряжением. Берегите себя и своих близких!» — обратили внимание в ведомстве.