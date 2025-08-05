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В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали не менее 20 человек

Автобус с 48 пассажирами, по предварительным данным, столкнулся с опорой на трассе М-4 «Дон».

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Авария произошла на трассе М-4 “Дон”, предварительно, автобус “Луганск — Москва” столкнулся с опорой на пункте оплаты», — отметили в пресс-службе подраздления ведомства.

В числе пострадавших есть четверо несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 48 пассажиров.

Напомним, 4 августа на оборудованном железнодорожном переезде возле станции Инема в Ленинградской области столкнулись туристический автобус и грузовой поезд. Прокуратура начала проверку.