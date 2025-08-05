В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
«Авария произошла на трассе М-4 “Дон”, предварительно, автобус “Луганск — Москва” столкнулся с опорой на пункте оплаты», — отметили в пресс-службе подраздления ведомства.
В числе пострадавших есть четверо несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 48 пассажиров.
Напомним, 4 августа на оборудованном железнодорожном переезде возле станции Инема в Ленинградской области столкнулись туристический автобус и грузовой поезд. Прокуратура начала проверку.