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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло до 30

Все пострадавшие, в том числе дети, были госпитализированы в медучреждения.

Источник: РИА "Новости"

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Предварительно пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет», — говорится в сообщении.

Причиной аварии мог стать сильный туман на данном участке дороги. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии.

Как уточнили в пресс-службе правительства Тульской области, узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии Минздрава области: 8 (800) 444−40−03.

Для пассажиров также организован пункт временного размещения. В ближайшее время перевозчик организует оперативную доставку пассажиров к конечным пунктам направления.

Автобус маршрутом Луганск — Москва столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» утром 5 августа. Авария произошла на 228-м километре трассы в Киреевском районе.