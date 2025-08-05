Очереди на Крымский мост выросли вдвое за ночь 5 августа: что происходит сейчас

На Крымском мосту фиксируют огромные пробки 5 августа.
Очереди на Крымском мосту вновь бьют рекорды. Только за ночь с 4 на 5 августа число машин, ожидающих досмотра со стороны Тамани, выросло более чем вдвое и почти достигло тысячи. Автомобилисты проводят в ожидании до трех часов. URA.RU рассказывает, как изменилась ситуация за ночь 5 августа.
Очереди перед Крымским мостом за ночь с 4 на 5 августа.
По оперативным данным Telegram-канала об оперативной ситуации на подходах к мосту, с полуночи 5 августа число машин, ожидающих проезда со стороны Тамани, выросло более чем в два раза — с 415 до 968 транспортных средств. Ожидание занимает до трех часов. С керченской стороны ситуация немного легче: в 08:00 в очереди находились 179 автомобилей.
00:00 — 415 машин (Тамань), 210 машин (Керчь)04:00 — 628 машин (Тамань), очереди на Керчи нет06:00 — 918 машин (Тамань), на Керчи — нет очереди08:00 — 968 машин (Тамань), 179 машин (Керчь).
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Почему на мосту такие пробки.
Массовые заторы у Крымского моста этим летом — результат наплыва туристов и усиленных мер безопасности. Как объясняли в Минтрансе РФ, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края работают две площадки с постами ручного досмотра. Ежечасно они обрабатывают до 650 автомобилей, но при повышенной нагрузке этого не всегда достаточно.
На стороне Тамани задействовано 60 зон досмотра, на Керченской — около 50. Очереди бывают настолько долгими, что волонтеры раздают воду людям, которые ждут проезда более полутора часов, чтобы облегчить условия под открытым солнцем.
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Как проходит досмотр.
Перед пересечением моста каждый автомобиль должен пройти проверку, напоминающую процедуру безопасности в аэропортах. В среднем досмотр легковушки занимает около 6 минут, автобуса — до 15 минут. Проверяются водитель, пассажиры и багаж.
Есть два варианта:
Аппаратный досмотр (машина заезжает на спецплощадку, проверяется техническими средствами);Ручной досмотр, который часто проходит быстрее, особенно если багаж упакован компактно.
В случае ручной проверки водитель должен предъявить содержимое багажника, внутренние ниши автомобиля и перенести вещи в зону проверки. При подозрениях возможна дополнительная проверка.
Что еще важно.
Перед въездом на мост работает заправка — там можно пополнить бак, запастись водой и сходить в туалет. Минтранс России напоминает, что для получения актуальной информации действует горячая линия: +7 (499) 495−00−11.