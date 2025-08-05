Очереди на Крымский мост выросли вдвое за ночь 5 августа: что происходит сейчас

По оперативным данным Telegram-канала об оперативной ситуации на подходах к мосту, с полуночи 5 августа число машин, ожидающих проезда со стороны Тамани, выросло более чем в два раза — с 415 до 968 транспортных средств. Ожидание занимает до трех часов. С керченской стороны ситуация немного легче: в 08:00 в очереди находились 179 автомобилей.