США выступят с срочным заявлением из-за БПЛА

Даффи пообещал «огромное» заявление по беспилотникам.
Сегодня, 5 августа, Вашингтон выступит с важным объявлением по развитию беспилотников в стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Он подчеркнул, что речь идет о «огромном заявлении» по американскому доминированию в дронах.
«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал Даффи в соцсети Х (заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры). Подробности инициативы он не уточнил.
В июле министр обороны США Пит Хегсет поручил ускорить выпуск беспилотников и развитие технологий в этой области. Согласно имеющимся документам, глава Пентагона призвал не только выполнить указ президента Дональда Трампа о поддержке индустрии БПЛА, но и «превзойти все ожидания» на фоне конкуренции с Россией.