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США выступят с срочным заявлением из-за БПЛА

Сегодня, 5 августа, Вашингтон выступит с важным объявлением по развитию беспилотников в стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Он подчеркнул, что речь идет о «огромном заявлении» по американскому доминированию в дронах.

Даффи пообещал «огромное» заявление по беспилотникам.

Сегодня, 5 августа, Вашингтон выступит с важным объявлением по развитию беспилотников в стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Он подчеркнул, что речь идет о «огромном заявлении» по американскому доминированию в дронах.

«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал Даффи в соцсети Х (заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры). Подробности инициативы он не уточнил.

В июле министр обороны США Пит Хегсет поручил ускорить выпуск беспилотников и развитие технологий в этой области. Согласно имеющимся документам, глава Пентагона призвал не только выполнить указ президента Дональда Трампа о поддержке индустрии БПЛА, но и «превзойти все ожидания» на фоне конкуренции с Россией.

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