Количество пострадавших в ДТП с автобусом Луганск — Москва превысило 30

Количество пострадавших в аварии с автобусом Луганск — Москва под Тулой превысило 30. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в УМВД.
— В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет. Предварительная причина аварии — сильный туман на данном участке дороги, — написали в Telegram-канале МВД.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устраняют последствия аварии.
Ранее сообщалось, что около 20 пассажиров автобуса Луганск — Москва пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области. Автобус столкнулся с опорой оплаты.