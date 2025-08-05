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Количество пострадавших в ДТП с автобусом Луганск — Москва превысило 30

Количество пострадавших в аварии с автобусом Луганск — Москва под Тулой превысило 30. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в УМВД.

Количество пострадавших в аварии с автобусом Луганск — Москва под Тулой превысило 30. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в УМВД.

— В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет. Предварительная причина аварии — сильный туман на данном участке дороги, — написали в Telegram-канале МВД.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устраняют последствия аварии.

Ранее сообщалось, что около 20 пассажиров автобуса Луганск — Москва пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области. Автобус столкнулся с опорой оплаты.