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В лобовом столкновении двух рейсовых автобусов под Хабаровском пострадали люди

Серьезное ДТП произошло на 102-м километре федеральной трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» этой ночью.

Серьезное ДТП произошло на 102-м километре федеральной трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» этой ночью. Столкнулись два рейсовых автобуса. В общей сложности они перевозили 57 пассажиров. В обоих транспортных средствах находилось по два водителя. Пострадали мужчина и женщина, предает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу Госавтоинспекции.

Следовавший в сторону Комсомольска-на-Амуре автобус Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автобус Daewoo не смог увернуться от лобового столкновения. В результате пострадали два пассажира. 56-летнюю женщину госпитализировали с травмой глаза. Мужчину 36 лет отправили на амбулаторное лечение. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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