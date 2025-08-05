В лобовом столкновении двух рейсовых автобусов под Хабаровском пострадали люди

Следовавший в сторону Комсомольска-на-Амуре автобус Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автобус Daewoo не смог увернуться от лобового столкновения. В результате пострадали два пассажира. 56-летнюю женщину госпитализировали с травмой глаза. Мужчину 36 лет отправили на амбулаторное лечение. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.